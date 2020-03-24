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Под подозрением 500 человек: на Тернопольщине ищут людей, общавшихся с заболевшим священником
Священник из Залищиков Тернопольской области Олег Винников, инфицированный COVID-19, за неделю до начала проявления болезни контактировал приблизительно с 500 прихожанами.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, некоторое время болезнь не проявлялась и священник не знал, что заражен. Он в обычном режиме проводил службы в церкви, участвовал в погребальном обряде.
Геращенко заявил, что полиция сейчас разыскивает около 500 человек. Он также призвал всех, кто контактировал с Олегом Винниковым, оставаться дома и при первых симптомах болезни обращаться к врачам.
Отметим, на сегодняшний день в Тернопольской области уже подтверждены два случая заболевания коронавирусом. В Украине
Напомним, 23 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской области.
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