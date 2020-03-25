27.39 / 28.34 29.24 / 30.54
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Число заразившихся коронавирусом в Украине перевалило за сотню: свежие данные

8:51 25 марта 2020 243
медики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине продолжает увеличиваться число заболевших COVID-19. По состоянию на 7 часов утра 25 марта 2020 года на территории Украины зафиксировано 113 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Заболевшие люди выявлены в Киеве и 13 областях, в том числе: в Черновицкой — 38, Киевской — 22, Ивано-Франковской — 5, Тернопольской — 4, Днепропетровской — 2, Житомирской — 2, Запорожской — 2, Львовской — 2, Волынской — 1, Донецкой — 1, Луганской — 1, Одесской — 1 и Черкасской — 1.

В Киеве на утро 25 марта — 31 заболевший.

После лечения 1 человек выздоровел (Черновицкая область).

Напомним, в мире продолжается увеличиваться количество зараженных от коронавируса. По данным на вечер 24 марта выявлено 415 тысяч 114 случаев заражения COVID-19. За время пандемии коронавируса скончались 18 тысяч 559 зараженных. Коронавирус выявлен в 196 странах мира.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве отказали в медицинской помощи киевлянину, который только что вернулся из-за границы с симптомами коронавируса, потому что он не подписал декларацию с семейным врачом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

человек и мышь

В Китае первая смерть от хантавируса: что известно о новом заболевании

медики

Число заразившихся коронавирусом в Украине перевалило за сотню: свежие данные

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

СБУ

День СБУ 2020: красивые открытки и поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер