Число заразившихся коронавирусом в Украине перевалило за сотню: свежие данные

Украина

В Украине продолжает увеличиваться число заболевших COVID-19. По состоянию на 7 часов утра 25 марта 2020 года на территории Украины зафиксировано 113 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Заболевшие люди выявлены в Киеве и 13 областях, в том числе: в Черновицкой — 38, Киевской — 22, Ивано-Франковской — 5, Тернопольской — 4, Днепропетровской — 2, Житомирской — 2, Запорожской — 2, Львовской — 2, Волынской — 1, Донецкой — 1, Луганской — 1, Одесской — 1 и Черкасской — 1.

В Киеве на утро 25 марта — 31 заболевший.

После лечения 1 человек выздоровел (Черновицкая область).

Напомним, в мире продолжается увеличиваться количество зараженных от коронавируса. По данным на вечер 24 марта выявлено 415 тысяч 114 случаев заражения COVID-19. За время пандемии коронавируса скончались 18 тысяч 559 зараженных. Коронавирус выявлен в 196 странах мира.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве отказали в медицинской помощи киевлянину, который только что вернулся из-за границы с симптомами коронавируса, потому что он не подписал декларацию с семейным врачом.

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