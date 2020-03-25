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Мужчина умер от хантавируса в Китае: симптомы опасного заболевания

10:40 25 марта 2020 941
Крыса
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

У людей, зараженных хантавирусом, от которого в Китае умер один человек, начинается лихорадка, озноб, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы.

Признаки заболевания могут проявиться через 2−4 недели после заражения, а могут и позже — через полтора месяца. По некоторым данным, у переболевших формируется многолетний, а возможно и пожизненный иммунитет к этому виду вирусов.

Средств лечения заболевания на сегодняшний день нет — медики борются лишь с симптомами и укрепляют иммунитет человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чаще всего заражение человека хантавирусом происходит при контакте с животными или продуктами их жизнедеятельности. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантавируса.

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