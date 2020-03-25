27.39 / 28.34 29.24 / 30.54
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Китае первая смерть от хантавируса: что известно о новом заболевании

8:03 25 марта 2020 1245
человек и мышь
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Китае умер человек от новой инфекции — хантавируса, который распространяется через грызунов.

Чаще всего, заражение человека хантавирусом происходит при контакте с животными или продуктами их жизнедеятельности (моча, слюна, легочный секрет и помет).

Заразиться можно в теплые и засушливые времена года, когда люди в большом количестве выходят на прогулки в лес. Вирус может попасть в организм человека с пылью из воздуха, при употреблении загрязненной мочой воды и еды. Наименьшая вероятность передачи вируса — при непосредственном контакте с носителем (укусе грызуна).

Передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантовирусов.

У зараженного начинается лихорадка, озноб, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Болезнь может быстро прогрессировать и представляет угрозу для жизни.

Симптомы заражение хантавирусом могут проявиться через 2−4 недели, но могут появиться и через неделю, и через 6 недель. У переболевших хантавирусом людей формируется многолетний, возможно, пожизненный иммунитет к этому виду вирусов.

В настоящее время нет эффективного средства лечения от хантавирусов, кроме борьбы с симптомами, а также поддержки естественного иммунитета организма. Пациентов лечат с помощью жидкого кислорода и искусственной вентиляции легких.

Хантавирус — это род вирусов человека и животных, впервые описан в 1978 году. В большинстве случаев у жителей Европы и Азии заражение проявляется в легкой форме лихорадки с почечным синдромом.

Первая вспышка заболевания хантавирусом известна как «Корейская геморрагическая лихорадка» произошла во время Корейской войны 1950—1953 годов. Тогда более 3 тысячи солдат ООН ощутили на себе воздействие неизвестного вируса, вызывавшего внутреннее кровотечение и нарушение функций почек.

В 1976 году ученые исследовали полевую мышь и показали связь между вспышками похожего заболевания в Советском Союзе.

Еще одна вспышка произошла в 1993 году в штате Колорадо (США), где за небольшой период было зафиксировано пять смертей от неизвестного вируса с похожими симптомами. С каждым годом количество открытых хантавирусов становится все больше.

Напомним, в мире продолжается увеличиваться количество зараженных от коронавируса. По данным на вечер 24 марта выявлено 415 тысяч 114 случаев заражения COVID-19. За время пандемии коронавируса скончались 18 тысяч 559 зараженных. Коронавирус выявлен в 196 странах мира.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

человек и мышь

В Китае первая смерть от хантавируса: что известно о новом заболевании

СБУ

День СБУ 2020: красивые открытки и поздравления

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Хантавирус

Не только COVID-19: в Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер