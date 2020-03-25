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В Китае первая смерть от хантавируса: что известно о новом заболевании
В Китае умер человек от новой инфекции — хантавируса, который распространяется через грызунов.
Чаще всего, заражение человека хантавирусом происходит при контакте с животными или продуктами их жизнедеятельности (моча, слюна, легочный секрет и помет).
Заразиться можно в теплые и засушливые времена года, когда люди в большом количестве выходят на прогулки в лес. Вирус может попасть в организм человека с пылью из воздуха, при употреблении загрязненной мочой воды и еды. Наименьшая вероятность передачи вируса — при непосредственном контакте с носителем (укусе грызуна).
Передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантовирусов.
У зараженного начинается лихорадка, озноб, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Болезнь может быстро прогрессировать и представляет угрозу для жизни.
Симптомы заражение хантавирусом могут проявиться через 2−4 недели, но могут появиться и через неделю, и через 6 недель. У переболевших хантавирусом людей формируется многолетний, возможно, пожизненный иммунитет к этому виду вирусов.
В настоящее время нет эффективного средства лечения от хантавирусов, кроме борьбы с симптомами, а также поддержки естественного иммунитета организма. Пациентов лечат с помощью жидкого кислорода и искусственной вентиляции легких.
Хантавирус — это род вирусов человека и животных, впервые описан в 1978 году. В большинстве случаев у жителей Европы и Азии заражение проявляется в легкой форме лихорадки с почечным синдромом.
Первая вспышка заболевания хантавирусом известна как «Корейская геморрагическая лихорадка» произошла во время Корейской войны 1950—1953 годов. Тогда более 3 тысячи солдат ООН ощутили на себе воздействие неизвестного вируса, вызывавшего внутреннее кровотечение и нарушение функций почек.
В 1976 году ученые исследовали полевую мышь и показали связь между вспышками похожего заболевания в Советском Союзе.
Еще одна вспышка произошла в 1993 году в штате Колорадо (США), где за небольшой период было зафиксировано пять смертей от неизвестного вируса с похожими симптомами. С каждым годом количество открытых хантавирусов становится все больше.
Напомним, в мире продолжается увеличиваться количество зараженных от коронавируса. По данным на вечер 24 марта выявлено 415 тысяч 114 случаев заражения COVID-19. За время пандемии коронавируса скончались 18 тысяч 559 зараженных. Коронавирус выявлен в 196 странах мира.
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