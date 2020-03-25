Мир

Не только COVID-19: в Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае, который стал эпицентром распространения по миру ужасного коронавируса, обнаружена новая инфекция, получившая название «хантавируса».

Об этом передает «Лента.ру» со ссылкой на издание Global Times.

Хантавирусный кардиопульмональный синдром представляет собой тяжелое респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом.

Этот вирус переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху.

По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека. Симптомы хантавируса схожи с симптомами многих респираторных заболеваний — это головная боль, слабость, кашель, проблемы с пищеварением, рвота. Никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует.

Передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантавирусов. Тем не менее, такие случаи встречаются, но зафиксированы только на территории Аргентины и Чили.

Возможно, именно такой случай наблюдался и в провинции Юньнань, где мужчина скончался в общественном транспорте по дороге в Шаньдун. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на вечер 24 марта в мире выявлено 415 тысяч 114 случаев заражения COVID-19. За последние сутки зафиксировано 26 тысяч 332 новых случая. За время пандемии коронавируса скончались 18 тысяч 559 зараженных. Уровень смертности снова вырос и достигает теперь 15%. Сообщается о 288 тысячах 261 активном случае. Из них 12 991 пациент находится в тяжелом или критическом состоянии. Выздоровели или были выписаны из больниц в связи с улучшением 108 тысяч 294 человека. Коронавирус выявлен в 196 странах мира.

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