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Спорт

Вопреки запретам: в Японии провели крупный турнир со зрителями во время пандемии (фото)

10:48 25 марта 2020 95
Кикбоксинг К-1 Сайтама Япония
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В то время, как люди во всем мире стараются максимально ограничить контакты с окружающими из-за активно распространяющейся пандемией коронавируса, а в Китае выявлен первый случай заражения новым вирусом — хантавирусом, в японской Сайтаме провели с присутствием зрителей крупный турнир по кикбоксингу K'FESTA 3, который входит в мировую серию К-1.

По информации издания Asian Review, руководители страны в лице министра экономики Японии Ясутоси Нисимуры и губернатора префектуры Сайтамы Мотохиро Оно пытались убедить организаторов отказаться от подобной идеи, но те лишь пообещали предпринять дополнительные меры безопасности. В частности, количество зрителей было сокращено с 15-ти до 10 тысяч, а каждому посетителю меряли температуру и выдавали защитную маску.

Подобное решение организаторов турнира, за которым в режиме онлайн следили около 2,5 млн человек, не нашло одобрения среди пользователей сети. Многие считают, что подобное мероприятие, в рамках которого в течение суток прошло 25 поединков, может стать причиной распространения коронавируса в стране.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио перенесли на год из-за коронавируса.

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