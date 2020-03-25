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Вопреки запретам: в Японии провели крупный турнир со зрителями во время пандемии (фото)
В то время, как люди во всем мире стараются максимально ограничить контакты с окружающими из-за активно распространяющейся пандемией коронавируса, а в Китае выявлен первый случай заражения новым вирусом — хантавирусом, в японской Сайтаме провели с присутствием зрителей крупный турнир по кикбоксингу K'FESTA 3, который входит в мировую серию К-1.
По информации издания Asian Review, руководители страны в лице министра экономики Японии Ясутоси Нисимуры и губернатора префектуры Сайтамы Мотохиро Оно пытались убедить организаторов отказаться от подобной идеи, но те лишь пообещали предпринять дополнительные меры безопасности. В частности, количество зрителей было сокращено с 15-ти до 10 тысяч, а каждому посетителю меряли температуру и выдавали защитную маску.
K-1 reduces number of seats (15k to 10k) and make actions to follow the instructions by Goverment to prevent the Coronavirus infection.— Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) March 22, 2020
Photos by Yoshinori Ihara, Bout Review. pic.twitter.com/RWAV8WF65d
Подобное решение организаторов турнира, за которым в режиме онлайн следили около 2,5 млн человек, не нашло одобрения среди пользователей сети. Многие считают, что подобное мероприятие, в рамках которого в течение суток прошло 25 поединков, может стать причиной распространения коронавируса в стране.
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