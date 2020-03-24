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Олимпийские игры в Токио перенесли на год из-за коронавируса
Во вторник, 24 марта, по итогам телефонного разговора c участием президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, губернатора Токио Юрико Коикэ и председателя оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори принято решение о переносе летних Олимпийских игр, которые должны были состояться с 24 июля по 9 августа в столице Японии.
По итогам переговоров Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпийских игр в Токио 2020 года опубликовали совместное заявление.
«В нынешних обстоятельствах, основываясь на информации, предоставляемой Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к заключению, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны состояться после 2020 года, но не позже лета 2021 года, чтобы можно было обеспечить здоровье спортсменов, всех, кто причастен к Олимпийским играм, и международного сообщества», — сказано в заявлении.
Во второй половине дня 24 марта состоится заседание исполкома МОК, на котором официально оформят решение о переносе Игр (предположительно состязания пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года под прежним названием Токио-2020).
Отмечается, что такой срок переноса связан с тем, что в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине, и поэтому на два года откладывать соревнования было бы проблематично.
К слову, прежде Олимпийские игры отменялись только во время войн. По иронии судьбы, Токио в такой ситуации уже второй раз в истории, первый был в 1940 году.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Афины передали Токио олимпийский огонь на пустом стадионе.
Фото Getty Images
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