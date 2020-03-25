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У принца Чарльза обнаружили коронавирус
У 71-летнего наследника британского престола, старшего сына королевы Елизаветы принца Чарльза, выявлен коронавирус. Это официально подтвердил офис принца Уэльского в Кларенс-хаус. Ранее стало известно, что лондонская резиденция Чарльза была закрыта на три месяца в связи с пандемией, а сам принц с супругой уехали в Шотландию.
Чарльз чувствует себя неплохо — симптомы болезни у него слабые.
В настоящий момент принц и его супруга Камилла находятся в самоизоляции в их шотландской усадьбе Биркхол. У 72-летней герцогини Корнуольской вирус обнаружен пока не был — тест показал негативный результат.
19 марта сообщалось, что князь Монако Альбер II стал первым в мире монархом и главой государства, заразившимся коронавирусом. За девять дней до того, как об этом официально объявил дворец Монако, Альбер встречался с принцем Чарльзом на одном из мероприятий в Лондоне.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как проводит время на карантине королева Елизавета и члены ее семьи.
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