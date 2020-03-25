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Телевизор и минимум слуг: как проводит время на карантине королева Елизавета и члены ее семьи (фото)

Пока жители Лондона, игнорируя объявленный правительством карантин, штурмуют метро, королева Великобритании Елизавета II и члены ее семьи законопослушно ушли в самоизоляцию.

Ее Величество, отменив все публичные мероприятия, на неделю раньше, чем планировалось, отбыла из столицы в Виндзорский замок. Она планировала провести здесь пасхальный период, но теперь, скорее всего, задержится подольше. В Виндзоре к 93-летней королеве присоединился ее 98-летний супруг принц Филипп, которого вертолетом доставили сюда из королевского норфолкского имения Сандрингем. Здесь герцог Эдинбургский проживал большую часть времени с осени 2017 года — после того, как ушел в отставку и перестал исполнять официальные обязанности, возложенные лично на него как на члена королевской семьи.

Как сообщает издание Daily Mail, из соображений безопасности персонал Виндзорского замка, который сейчас закрыт для посещения публики, сокращен до необходимого минимума. Из ста человек остались лишь восемь. Помимо горничной, повара, лакея, при королеве постоянно находятся ее самый доверенный помощник Пол Уайбрю, а также ее стилистка, портниха, персональный советник и подруга Анджела Келли. В компании Пола королева часто смотрит телевизор. Перед экраном она сейчас проводит больше времени, чем обычно.

Живущие неподалеку младшие сыновья королевы, принцы Эндрю и Эдвард, не навещают мать, следуя правилам социального дистанцирования. Хотя принца Эдварда видели на конной прогулке с его 15-летней дочерью леди Луизой в Виндзорском парке, они не зашли в гости к королеве — хотя ранее это было традицией.

Принц Эдвард и его дочь Луиза



Старший сын Елизаветы и Филиппа принц Уэльский Чарльз и его жена Камилла на три месяца закрыли свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус и отбыли в шотландскую усадьбу Биркхол. Чарльз продолжает работать дистанционно, поддерживая организации, патроном которых он является.

Принц Чарльз и Камилла в Шотландии

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, который до последнего выполняли свои королевские обязанности, уехали в свое норфолкское имение Анмер-холл вместе с тремя детьми. Школа, где учатся их старшие дети Джордж и Шарлотта закрыта на карантин. Принц и принцесса продолжают обучение на дому в режиме онлайн. Кембриджи вынуждены были прервать контакты с родителями Кейт — Кэрол и Майклом Миддлтонами. Джордж, Шарлотта и принц Луи, которому скоро исполнится два года, очень скучают по бабушке и дедушке.

Между тем младший брат Уильяма принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи самоизолировался в Канаде. Герцог и герцогиня Сассекские пообещали регулярно публиковать у себя в Instagram «точную информацию и факты от надежных экспертов» относительно коронавируса. Однако их первый пост на эту тему вызвал насмешки в сети, поскольку в нем содержались советы «мыть руки», «не касаться лица» и «соблюдать дистанцию». «О, Боже! Никто не говорил нам об этом раньше. Как хорошо с вашей стороны предоставлять нам информацию, которую не может дать никто другой», «Вы думаете, что мы об этом не знаем? Серьезно?», «Я не встречал раньше этой информации. Где ж я был?», — саркастически писали пользователи в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон показала новое фото с детьми в честь Дня матери.



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