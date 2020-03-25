В Москве скончался сценарист фильмов "Папа" и "Май" (фото)

Шоу-бизнес

Во вторник, 24 марта, в Москве в возрасте 57 лет умер известный российский сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн. Журналистам о смерти кинематографиста и литератора сообщила его мать.

Илья Рубинштейн родился 15 декабря 1962 года в Москве. В 1985 году окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ) и некоторое время работал по профессиив Госкомстате РСФСР. Однако его всегда тянуло к литературе и кино. В 1995 году Илья окончил актерский факультет Екатеринбургской студии ГИТИСа, а в 1999 году — сценарный факультет ВГИК имени С. А. Герасимова.

О Рубинштейне заговорили в 2004 году после выхода фильма «Папа», снятого Владимиром Машковым по пьесе Александра Галича «Матросская тишина». Машков исполнил в картине главную роль. А Рубинштейн вместе с актером переработал пьесу в сценарий. Кроме того, сыграл в фильме небольшую роль. Картина имела успех как у зрителей, так и у критиков.

После этого Илья Рубинштейн издал несколько книг — «Старлей. Победа и весна» (2006), «Дворовый романс» (2005), «Футбол на двоих» (2006), «Мы жили в семьдесят девятом» (2008), «Дисбат» (2009), «Песни из ка/ фэ» (2013).

Илья Рубинштейн

В 2007 году вышел еще одни фильм по сценарию Рубинштейна — мелодрама «Май». В фильме сыграли Андрей Мерзликин, Виктория Толстоганова, Ирина Розанова, Лариса Лужина, Алексей Панин и другие популярные актеры.

Причина смерти Ильи Рубинштейна пока не называется.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в возрасте 82 лет скончался известный советский и грузинский режиссер Георгий Шенгелая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter