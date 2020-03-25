Происшествия

В Одессе на улице похитили женщину: первые подробности ЧП

В среду, 25 марта, в Малиновском районе Одессы неизвестные силой усадили женщину в автомобиль и скрылись. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около 10:00 утра у дома № 14 по улице Тракторной. Полиция ввела в действие план «Перехват». (Ранее сообщалось о том, что в Одессе трое полицейских похитили женщину и вымогали у нее крупную сумму денег.)

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в настоящее время выясняются подробности происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве сотрудники СБУ пресекли похищение отставного судьи Высшего хозяйственного суда, которого злоумышленники хотели выкрасть ради выкупа.

А во Львове в конце февраля похищение парня оказалось фейковым. «Преступление» организовали друзья львовянина, чтобы таким экстремальным способом поздравить его с днем рождения.



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