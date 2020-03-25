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Деньги

10 миллионов гривен выделит ™ Parimatch на борьбу с коронавирусом в Украине

13:20 25 марта 2020 39
Средства борьбы с коронавирусом
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Во время пандемии коронавируса COVID-19 медицина даже в благополучных странах Европы столкнулась с невиданными до этого вызовами и не всегда справляется с ними. Увы, в Украине ситуация осложнена еще и другими социально-экономическими проблемами. Преодолеть эпидемию и стать сильнее после экономической рецессии Украина сможет только совместными усилиями государственных органов власти, социально ответственного бизнеса и общества.

Торговая марка Parimatch не может оставаться в стороне от борьбы с эпидемией COVID-19. Поэтому совместно с международным благотворительным фондом PM Foundation будет выделено 10 млн грн. для нужд украинских медицинских учреждений. Поддержку получат 13 опорных больниц в Киеве, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Именно они наряду с другими сегодня на передовой борьбы с эпидемией и им важно внимание социально-ответственного бизнеса.

Помощь будет предоставлена по двум основным направлениям. Первое — средства индивидуальной защиты медицинского персонала (антисептики, защитные маски, респираторы, костюмы и т. д.). Второе — медицинское оборудование, среди которого аппараты искусственной вентиляции легких, острую нехватку которых испытывает украинская медицина.

™ Parimatch более двадцати лет поддерживает украинский спорт и занимается промотированием здорового образа жизни. Здоровье нации — это инвестиции в будущее Украины, ее успехи на спортивной арене.

«Сегодня весь мир сплотился вокруг решения глобальной проблемы — COVID-19. Только совместными усилиями мы можем победить вирус. Помочь врачам и создать условия для лечения наших граждан — наш прямой долг», — прокомментировал представитель™ Parimatch в Украине Вадим Мисюра.

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