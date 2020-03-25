Главный консультант пророческого фильма "Заражение" заразился коронавирусом

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Во вторник, 24 марта, известный американский вирусолог Йен Липкин сообщил телеканалу Fox Business, что у него выявили коронавирус. Примечательно, что именно Липкин выступил в роли главного научного консультанта фильма Стивена Содерберга «Заражение», который вышел в прокат осенью 2011 года. Сегодня эту картину называют пророческой. В ней рассказывается о смертоносной пандемии, которая охватила многие страны, включая США. Причем вирус возник в Гонконге и передался от животных людям, преодолев межвидовой барьер.

«Все это печально. Если вирус смог ударить по мне, значит, он способен ударить по кому угодно», — сказал вирусолог.

Журналисты поинтересовались у ученого, знает ли он, при каких обстоятельствах заразился коронавирусом?

«У меня есть идея на этот счет, но это, на самом деле, не важно. Этот вирус можно сегодня найти в любой точке Соединенных Штатов. Вы можете подхватить его где угодно», — ответил Липкин.

Далее ученый заявил, что является сторонником жесткого карантина, который ввели, например, власти Нью-Йорка и Чикаго. «Это нужно сделать по всей стране. Мы действительно не знаем, когда сможем взять под контроль распространение этого вируса. Поэтому крайне важно согласовать между всеми штатами и крупными городами предпринимаемые меры. Если этого не сделать, мы никогда не справимся с этой штукой», — отметил Липкин, открыто вступая в дискуссию с президентом США Дональдом Трампом, который не верит в необходимость введения всеобщего жесткого карантина и обещает отменить ограничения в стране к 12 апреля, когда большинство американцев будут праздновать Пасху.

Продолжая эту тему, Липкин подчеркнул, что очень надеется на новые тесты по выявлению COVID-19, которые были разработаны его коллегами из Колумбийского университета и Института Джона Хопкинса. По его мнению, они, в сочетании с самоизоляцией помогут получить четкую картину распространения коронавируса по всей стране.

Главный консультант «Заражения» считает, что подобные меры борьбы с пандемией будут единственно эффективными до тех пор, пока ученые не создадут вакцину. Он также призвал не пороть горячку с использованием сыворотки, содержащей антитела, полученные из крови выздоровевших инфицированных. «Такую сыворотку необходимо тщательно проверить, прежде чем начинать ее использовать повсеместно. Иначе она может принести больше вреда, чем пользы», — сказал Липкин.

В этом он совершенно согласен с миллиардером Биллом Гейтсом, который подробно рассказал о мерах, необходимых для обуздания пандемии COVID-19.

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