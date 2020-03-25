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Стиль жизни

Тайны и соблазнительные предложения: гороскоп на 26 марта для всех знаков зодиака

13:38 25 марта 2020 182
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Четверг, 26 марта, — день, когда много можно сделать, если верить в свои силы.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Не выходите никуда, если вам дороги нервные клетки, тогда по возможности просто останьтесь дома.

Телец

Тельцы могут получить предложение, которого давно ждали. Воспользуйтесь этим шансом.

Близнецы

День отлично подходит для кулинарных экспериментов, ваши близкие смогут их оценить.

Рак

Вам будет полезна умеренная нагрузка на тело или ум. Постарайтесь привлечь к занятиям родственников.

Лев

Совет звезд: старайтесь избегать необдуманных решений, не принимайте решения сгоряча.

Дева

Возможно, Девы найдут пропавшие бумаги или разгадают мучивший их секрет.

Весы

В четверг возможны полезные приобретения, возврат некрупной суммы денег.

Скорпион

Вам может понадобиться контакт с адвокатом, врачом, налоговым инспектором, кризисным менеджером.

Стрелец

Вы будете заботиться о благе окружающих, но не стоит забывать и о собственных интересах.

Козерог

Вы должны распланировать свой день так, чтоб решения самых важных задач выпало на дневное время.

Водолей

Отложите пока крупные покупки и дорогие незапланированные развлечения, могут быть финансовые проблемы.

Рыбы

Возможны проблемы в личных отношениях и даже ссора с любимым человеком.

Хорошего вам дня!

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