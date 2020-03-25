- 14:35 Коронавирус у Хорошковского: в сети раскрыли новые детали
- 14:35 Субсидии в Украине увеличат из-за карантина: кому и сколько доплатят
- 14:31 «Нельзя жить с уродом»: Лолита Милявская резко высказалась о бывшем муже
- 14:27 Первая смерть от хантавируса в Китае: ученые рассказали, стоит ли паниковать
- 14:21 Экс-главу МИД Кожару задержали по подозрению в убийстве
- 14:17 Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок
- 14:14 Умер знаменитый рок-музыкант Билл Рифлин, ударник King Crimson и R.E.M.
- 14:07 Ребенка забрали в другую больницу: появились новые данные о роженице из Ирпеня
- 13:59 В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что важно знать
- 13:45 Только мука и вода: Джейми Оливер поделился рецептом лапши для карантина
- 13:43 Ушла из жизни звезда «Девчат» Инна Макарова
- 13:40 В Украине продлили карантин и ввели режим ЧС: назван срок
Тайны и соблазнительные предложения: гороскоп на 26 марта для всех знаков зодиака
Четверг, 26 марта, — день, когда много можно сделать, если верить в свои силы.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака.
Читайте также: Ума палата: названы самые умные знаки зодиака
Овен
Не выходите никуда, если вам дороги нервные клетки, тогда по возможности просто останьтесь дома.
Телец
Тельцы могут получить предложение, которого давно ждали. Воспользуйтесь этим шансом.
Близнецы
День отлично подходит для кулинарных экспериментов, ваши близкие смогут их оценить.
Рак
Вам будет полезна умеренная нагрузка на тело или ум. Постарайтесь привлечь к занятиям родственников.
Лев
Совет звезд: старайтесь избегать необдуманных решений, не принимайте решения сгоряча.
Дева
Возможно, Девы найдут пропавшие бумаги или разгадают мучивший их секрет.
Весы
В четверг возможны полезные приобретения, возврат некрупной суммы денег.
Скорпион
Вам может понадобиться контакт с адвокатом, врачом, налоговым инспектором, кризисным менеджером.
Стрелец
Вы будете заботиться о благе окружающих, но не стоит забывать и о собственных интересах.
Козерог
Вы должны распланировать свой день так, чтоб решения самых важных задач выпало на дневное время.
Водолей
Отложите пока крупные покупки и дорогие незапланированные развлечения, могут быть финансовые проблемы.
Рыбы
Возможны проблемы в личных отношениях и даже ссора с любимым человеком.
Хорошего вам дня!
Также читайте наш еженедельный гороскоп.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».