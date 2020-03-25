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- 14:14 Умер знаменитый рок-музыкант Билл Рифлин, ударник King Crimson и R.E.M.
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Умер знаменитый рок-музыкант Билл Рифлин, ударник King Crimson и R.E.M. (видео)
Во вторник, 24 марта, в США умер от рака известный рок-музыкант Билл Рифлин. Его по праву считают одним из лучших ударников в истории рок-музыки. Рифлину было 59 лет.
Уильям Фредерик Рифлин родился 29 сентября 1960 года в Сиэтле, штат Вашингтон. Там же и начал профессиональную карьеру барабанщика. В конце 70-х — начале 80-х выступал со многими популярными группами, включая The Blackouts, Ministry, Revolting Cocks.
В 1997 году известную американскую группу R.E.M. покинул один из ее основателей ударник Билл Берри. Лидер коллектива Питер Бак, который незадолго до этого переехал в Сиэтл и успел познакомиться с Рифлином, пригласил барабанщика принять участие в нескольких концертных выступлениях R.E.M. С 2003 по 2011 год Билл Рифлин являлся постоянным членом этой группы, пока она не распалась.
После этого он активно сотрудничал с другой знаменитой группой — King Crimson. Рифлин выступал с ней и записывал песни в студии до последних дней жизни.
Его знали и любили многие музыканты в разных странах. Билл участвовал в записи альбомов Робби Уильямса, Криса Коннелли, Саши Конецко (проект KMFDM).
Рифлин был женат на художнице Франческе Сундстен. Франческа также занималась музыкой, играла на бас-гитаре в группе The Beakers. Она умерла в 2019 году от осложнений, вызванных лимфомой. Детей у них не было.
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