«Макс облизывался, когда на меня смотрел»: откровенные признания участницы «Холостяка-10» (фото)

Шоу-бизнес

Самое долгожданное событие каждого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) — первый поцелуй. Его с нетерпением ждут участницы, главный герой и вся команда проекта. Поцелуй — начало сближения участниц и Холостяка. Первой девушкой, которой подарил поцелуй герой десятого сезона Макс Михайлюк, стала 23-летняя Даша — гимнастка из Кривого Рога. Девушка запомнилась Максу еще на первой вечеринке, когда исполнила для него хореографический номер, показывая отличную пластику и растяжку. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Даша рассказала, чем сразила Холостяка, что заставляет ее ревновать, и призналась в своих чувствах к Максу.

— Даша, вы стали первой, кого на проекте поцеловал Холостяк. Причем это случилось на вашем пока единственном свидании!

— О-о-о! Не буду лукавить, быть первой девушкой, которую поцеловал Макс, конечно, приятно. В голове, если честно, тогда у меня были одни сердечки (смеется. - Авт.). Не могу сказать, что я принципиально целуюсь или нет на первом свидании. Все зависит от момента. Между нами с Максом была химия и это чувствовалось. В тот день мы сблизились — вместе научились стоять на коньках. Конечно, свою роль сыграла и романтическая обстановка: оранжерея, нереальная красота, птички чирикают, Макс улыбается. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, и поцелуй случился сам по себе. Но, признаюсь, уже за минуту до этого я хотела, чтобы он меня поцеловал.

— К тому времени вы уже в него влюбились?!

— Чтобы влюбиться, конечно же, нужно больше времени. Но я уже понимала, что почва для этого есть. Ведь Макс совершенно в моем вкусе. На первом свидании мне с ним было максимально комфортно и уже возникла определенная симпатия. Знаете, к тому времени я уже поняла наверняка, что очень хочу влюбиться на проекте, пусть даже не факт, что влюбятся в меня. Мне просто хотелось пережить эти эмоции, эйфорию, когда засыпаешь лишь с мыслями о «нем». Ох уж эти амурные дела (улыбается. — Авт.)!

— Значит, нисколько не жалеете, что попали на реалити?

— Конечно, нет! Идея прийти на «Холостяк» появилась у меня давно — еще года два назад. Но то времени не хватало, то какие-то другие причины появлялись. В общем, пойти на кастинг смогла лишь к десятому сезону. Слава Богу, мне ничего не помешало — и вот я здесь.

— На первой вечеринке вы приготовили в качестве подарка хореографический номер. Не смутило то, что еще одна девушка тоже презентовала танец?

— Честно говоря, я не сомневалась, что подарить Холостяку. Даже четко представляла, как танцую для него и тем самым сразу показываю свои козыри (улыбается. — Авт.). Меня часто просят знакомые выступить на свадьбах в качестве подарка для молодых. Всем всегда нравилось, как я это делаю, за мной с восторгом наблюдали. А насчет танца другой участницы — я интуитивно понимала, что мой сюрприз будет лучше. И не ошиблась.

— Думаете, Максу ваш танец понравился больше?

— Конечно, это было очевидно! Мне ещё понравилось, как он облизывался, когда на меня смотрел (смеется. — Авт.).

— Каким было ваше первое впечатление от Холостяка?

— Он мне понравился сразу, причем всем. У меня так нечасто бывает, но тут звезды сошлись. Макс высокий, красивый, с белоснежными зубами. Я при первой встрече подумала, что это виниры и что тоже себе такие хочу (смеется. — Авт.). И, конечно, «зацепили» его глаза — они блестели. То ли от холода, то ли от меня!

— Вы выиграли среди остальных девушек, участвуя с Максом в гонке на картинге. Сработала спортивная закалка?

— На самом деле, я живу по принципу: если что-то делаешь, делай это хорошо, ну или хотя бы старайся. Мне хотелось выделиться среди остальных девушек. Не буду лукавить, этого мне хочется всегда. И уж тем более на картинге! Приехала быстрее всех — соответственно, выделилась. Поэтому финишировать последней или где-то в конце — для меня такого варианта даже не было.

— Ваше первое индивидуальное свидание прошло на катке, и вы сразу прямолинейно признались Максу, что не в восторге от такой его идеи.

— Идя на проект, я прежде всего хотела оставаться самой собой при любых обстоятельствах. «Будь собой, другие роли уже заняты», — всегда говорила мне мама. Новость о том, что мы идем на каток, меня, мягко говоря, не обрадовала, и по моей реакции это было заметно. Да и странно было бы, если бы эта информация у меня вызвала дикий восторг, поскольку стоять на коньках я не умею вообще. Но я такая, какая есть. Наше свидание прошло с юмором, достаточно легко. Макс меня поддержал, и я вообще забыла о коньках. В общем, мы прекрасно провели время.

— Какой самый романтический поступок ради вас совершали мужчины?

— Однажды у меня было свидание на знаменитой башне Бурдж-Халифа! Тогда мне казалось, что это высший пилотаж в романтике. Да, действительно было высоко и красиво. Но, как потом оказалось, свидание на катке принесло мне больше удовольствия, чем ужин на самой высокой башне мира.

— Признайтесь, вы ревнивы?

— Да, ревнивая. Мои первые отношения распались в том числе из-за того, что я залезла в телефон мужчины и прочитала то, что не должна была читать. У меня, конечно, был повод, но сейчас лезть в чужие телефоны — для меня моветон. Я не отношу себя к истеричкам, которые ревнуют к каждому столбу. Полагаю, всего должно быть в меру.

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