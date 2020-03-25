Украина

Субсидии в Украине увеличат из-за карантина: кому и сколько доплатят

Гражданам, потерявшим работу в период карантина в связи с распространением коронавируса, правительство назначит жилищные субсидии. Такое решение принято на заседании Кабмина 25.03.2020 года.

Для этого украинцы должны зарегистрироваться в службе занятости. Это возможно сделать онлайн.

Кроме того, на время карантина правительство увеличит субсидии для оплаты ЖКХ в среднем на 300 гривен. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о стабилизационном фонде, созданном для преодоления последствий пандемии COVID-19.

В период карантина также запрещается лишать граждан жилищных субсидий. Контроль за соблюдением этих условий должны обеспечить главы областей.



Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что правительство упростит получение субсидий для граждан, потерявших работу во время карантина из-за коронавируса.

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