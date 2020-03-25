Режим чрезвычайной ситуации готовятся ввести по всей Украине: раскрыты детали

Украина

В связи с пандемией коронавируса, на всей территории Украины могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец призывал Верховную Раду ввести в стране режим чрезвычайного положения.

Однако Кабмин пока не будет обращаться к президенту относительно введения чрезвычайного положения, а ограничится объявлением чрезвычайной ситуации во всех областях. Об этом «Украинской правде» сообщил источник в правительстве.

Чрезвычайную ситуацию в Украине объявят на 30 дней.

Издание пишет, что комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций 24 марта вечером провела заседание, на котором рассматривался этот вопрос. Теперь Кабмин планирует рассмотреть вопрос введения чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, правительство должно рассмотреть проект изменений в бюджет, которым будет предусмотрено создание стабилизационного фонда для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Однако размер этого фонда пока не определен.

За жесткие условия борьбы с коронавирусом выступает Аваков, советник президента Сергей Шефир, министр здравоохранения Илья Емец, который даже грозился уйти в отставку, если решение о ЧС не будет принято.

Отмечается, что представители крупного бизнеса, которые встречались с президентом Зеленским и возглавили в областях борьбу с коронавирусом, выступают против введения ЧП и приводили президенту аргументы по этому поводу.



В настоящее время в некоторых областях Украины объявили чрезвычайную ситуацию: Черновицкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Донецкой, Харьковской и Черкасской. Такой же режим ввели и в Киеве.

Сегодня стало известно о введении ЧС в Запорожской области, где выявлены четыре случая заболевания коронавирусом. Все люди вернулись из заграничных поездок.

По состоянию на утро 25.03.2020 в Украине диагностировали 113 случаев заболевания, 4 человека погибли от коронавируса, 1 — вылечился. В мире подтвердили 425 902 случая инфицирования COVID-19, в том числе 18 957 смертей.

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