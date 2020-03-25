Борис Патон уходит в отставку с поста президента Национальной академии наук

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Действующий президент Национальной академии наук Украины 101-летний академик Борис Патон не подал свою кандидатуру на переизбрание на этот пост. Об этом «ФАКТАМ» сообщил по телефону ученый секретарь отдела биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАНУ Ярослав Гуцуляк. Получается, академик Патон идет в отставку. Пост президента НАНУ он занимает с 1962 года — 58 лет! Скорее всего, это мировой рекорд.

На пост президента академии свои кандидатуры выдвинули пять ученых. Самый старший из них — физик и химик 79-летний Владимир Гончарук. Младший — 55-летний экономист Богдан Данилишин. Конкуренцию им составят академик-секретарь отделения НАНУ Сергей Комиссаренко (77 лет), материаловед Владимир Семиноженко (70 лет), вице-президент НАНУ физик Анатолий Загородний (68 лет).

Выборы президента академии запланированы на 16 апреля. Будут ли они перенесены в связи с карантином из-за коронавируса?

— Решение об этом пока не принято, но, скорее всего, выборы придется перенести на более позднюю дату, — сказал «ФАКТАМ» Ярослав Гуцуляк.

Заметим, что продолжательницей рода Бориса Патона является его единственная внучка — 35-летняя Ольга. Она юрист по образованию.

Ранее «ФАКТЫ» попытались раскрыть феномен президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона и рассказали о некоторых важных событиях в его жизни, о которых легендарный ученый поведал в интервью изданию.

«ФАКТЫ» также писали, что 4 марта исполнилось 150 лет со дня рождения отца Бориса Патона — Евгения Оскаровича Патона, имя которого носят в столице Украины мост и академический институт.

На фото в заголовке Борис Патон с внучкой Ольгой

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