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Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму: у Зеленского объяснили, почему это военное преступление
В Украине резко отреагировали на указ российского президента о запрете украинцам владеть землей в Крыму. Указ Путина в Украине расценили как ускоренную колонизацию и военное преступление.
Украинская сторона уже обратилась в Офис прокурора Международного уголовного суда. В Украине настаивают: вводимый оккупантами запрет на владение землей для всех, кроме обладателей российского паспорта, вполне может расцениваться как экспроприация имущества.
Представительство президента Украины в АР Крым напомнило, что статья 53 Женевской конвенции прямо запрещает оккупанту посягать на имущество частных лиц на оккупированной территории. Факты грубых нарушений прав собственности в аннексированном Крыму упомянуты и в заявлении от Украины в Евросуд по правам человека.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров видит в действиях Путина ускоренную колонизацию Крыма, вытеснение неугодных и заселение полуострова приехавшими из России. Чубаров опасается, что крымчане, вынужденно получившие после аннексии российский паспорт, также подпадут под действие указа — таких лиц в любой момент могут объявить гражданами Украины и лишить права на землю.
Напомним, согласно указу Путина почти на всей территории оккупированного Крыма вводится запрет на владение землей всем, кроме россиян и российских компаний. Всем не подпадающим под это определение придется в течение года продать землю.
Потери от российской агрессии Украина оценивает в 50−150 миллиардов долларов. В Швейцарии суд подтвердил право украинских компаний требовать компенсацию от России за утраченные активы в Крыму.
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