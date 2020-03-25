Украина

Заморозки и ветрено: синоптики рассказали о погоде в конце марта — начале апреля

Минувшие выходные порадовали украинцев теплой погодой. И несмотря на неоднократные призывы медиков не воспринимать введенный в Украине карантин как внеплановые каникулы, киевляне, например, толпами гуляли в парках, радуясь солнышку. Правда, на этой неделе пришедший антициклон «Юрген», который ворвался в Украину с севера, принес похолодание.

Надолго ли в Украине сохранится холодная погода? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

Как рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, украинцам стоит приготовиться к похолоданию в самом конце месяца.

— С 31 марта ожидается снижение температуры. Снова увидим лед на лужах, возможны также снег, порывы ветра, — говорит Владислав Билык. - Но это похолодание будет непродолжительным.

В четверг, 26 марта, ожидается сухая погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. На западе днем столбики термометров покажут плюс 10−12, ночью — до минус 6. А на юге дневная температура поднимется до отметок 14−15 градусов тепла, ночью — около нуля.

В пятницу, 27 марта, будет сухая погода, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе и севере тепло — 11−14 градусов, ночью — до минус 4. На юге воздух прогреется до плюс 15 градусов.

В субботу, 28 марта, будет также сухо, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в западных и северных областях Украины плюс 12−14, а на юге воздух прогреется до 15 градусов тепла.

В воскресенье, 29 марта, возможны небольшие осадки в Харьковской и Луганской областях. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе, а также местами в северном и южном регионах ожидается плюс 12−14 градусов.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, конец марта принесет в Украину похолодание.

— Третья декада марта, несмотря на похолодание, покажет, что весна уже не отступит. Возможны небольшие осадки, — говорит народный синоптик. — В начале апреля будет прохладная погода, пройдут небольшие дожди. В середине первой декады показатели температура начнут расти. После 10 апреля потепление продолжится — с небольшими перерывами на несколько дней, по ночам возможны заморозки. Небольшое потепление придет перед Пасхой (19 апреля. - Авт.), но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. А вот третья декада апреля принесет больше осадков. Значительного повышения температуры придется подождать.

Существенное потепление придет в Украину на экваторе первой декады мая, отметил Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ». «Также май начнется с небольших осадков», — добавил синоптик.

Как ранее рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, в последние дни марта потеплеет до плюс 12 «До самой Пасхи будет еще прохладно и сыро, а к концу апреля придет ясная и теплая погода. Май будет жарким и засушливым: ожидается более двух недель без осадков. С 2 по 27 мая почти по всей Украине, кроме Карпат, дождей ожидать не стоит. Будет сухо и жарко, температура воздуха — около 28−32 градусов выше нуля», — сказал синоптик.

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