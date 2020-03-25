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Боевики "ДНР" заочно арестовали Порошенко по обвинению в убийстве "Моторолы"
Спустя три года после ликвидации боевика «ДНР» Арсения Павлова («Моторолы») террористы решили свалить убийство на Петра Порошенко. Главари «ДНР» обвинили пятого президента Украины в организации подрыва лифта в доме, где жил «Моторола». Якобы именно Порошенко утвердил план по ликвидации российского наемника Павлова, а воплотили в жизнь приказ украинские спецслужбы, тайно заслав агентов в оккупированный Донецк.
Голословными обвинениями боевики не ограничились. Переняв практику российского следствия, террористы «ДНР» заявили о «заочном аресте» для Порошенко. Имеется в виду, что арест состоится, если пятого украинского президента вдруг увидят на оккупированной территории.
Напомним, «Моторола» приехал на Донбасс из России и стал одной из «медиаперсон» в террористической «ДНР». Павлова часто использовали для «картинки» кремлевские телеканалы. Ликвидировали «Моторолу» 16 октября 2016 года — в лифт в доме, где жил боевик, было заложено взрывное устройство. Были убиты и «Моторола», и его охранник.
В первое время после взрыва террористы «ДНР» активно распространяли версию о деятельности в Донецке полумифических «украинских диверсантов». Позже — в ноябре 2016 года — было объявлено о задержании «исполнителя» убийства. Журналист Денис Казанский выяснил, что снимавшийся в роли «члена украинской ДРГ» житель Донецка вскоре после выхода в эфир телесюжета был отпущен на свободу и продолжает жить в Донецке.
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