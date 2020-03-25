Спорт

УЕФА поздравил легенду «Динамо» с днем рождения, вспомнив его гол-красавец на Евро-1988 (видео)

Официальный Twitter УЕФА оригинально поздравил знаменитого экс-футболиста «Динамо» и сборной Советского Союза Василия Раца с 59-летием, разместив видео его гола-красавца в ворота голландев на Евро-1988, на котором подопечные Валерия Лобановского стали вице-чемпионами Европы.

Напомним, что воспитанник закарпатского футбола Василий Рац в составе киевского «Динамо» выиграл Кубок кубков, по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке СССР, а также дважды — в Суперкубке Союза. В футболке «Ференцвароша» полузащитник стал чемпионом и дважды обладателем Кубка Венгрии. За сборную Советского Союза Рац провел 47 поединков и забил 4 мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какой подарок получил в день рождения Криштиану Роналду.

Фото ФК «Динамо»



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