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УЕФА поздравил легенду «Динамо» с днем рождения, вспомнив его гол-красавец на Евро-1988 (видео)
Официальный Twitter УЕФА оригинально поздравил знаменитого экс-футболиста «Динамо» и сборной Советского Союза Василия Раца с 59-летием, разместив видео его гола-красавца в ворота голландев на Евро-1988, на котором подопечные Валерия Лобановского стали вице-чемпионами Европы.
March 25, 2020
Напомним, что воспитанник закарпатского футбола Василий Рац в составе киевского «Динамо» выиграл Кубок кубков, по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке СССР, а также дважды — в Суперкубке Союза. В футболке «Ференцвароша» полузащитник стал чемпионом и дважды обладателем Кубка Венгрии. За сборную Советского Союза Рац провел 47 поединков и забил 4 мяча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какой подарок получил в день рождения Криштиану Роналду.
Фото ФК «Динамо»
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