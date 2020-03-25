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Политика

Правительство немедленно должно решить проблему выплат безработным, — Виталий Нестор

17:34 25 марта 2020 40
Виталий Нестор
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Правительство должно немедленно отреагировать на проблему остановки выплат безработным и предусмотреть возможность их дистанционного учета. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава киевской «Батьківщини» Виталий Нестор.

Он сообщил о массовых жалобах киевлян на остановку выплат по безработице, связанную с невозможностью посещать центры занятости из-за введенного карантина.

«Люди жалуются, что из-за карантина не имеют возможности планово посещать центры занятости, как того требует действующее законодательство. Это становится причиной для неначисления выплат», — отметил Нестор.

Кроме того, политик обратил внимание на невозможность стать на учет по безработице людям, которые теряют работу в период карантина.

«Они не могут оперативно стать на учет и, фактически, остаются без какой-либо финансовой поддержки», — отметил руководитель столичной «Батьківщини».

По словам Виталия Нестора, правительство должно немедленно решить данную проблему и предусмотреть возможность начислять выплаты и становиться на учет по безработице без физического посещения центров занятости.

«Необходимо срочно вносить изменения в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведение учета лиц, ищущих работу, утвержденного Постановлением Кабмина № 792 от 19 сентября 2018 года. Медлить нельзя — люди, которые в это непростое время потеряли работу, не могут себе позволить ждать», — подчеркнул он.

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