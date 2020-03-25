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Уже не 10 человек: Кабмин изменил лимит численности пассажиров в общественном транспорте
В Украине сделаны небольшие послабления на время карантина. В тех городах, где общественный транспорт продолжает ходить, введены новые лимиты на число пассажиров в салоне. Если раньше действовала жесткая норма — до 10 человек в салоне, то теперь разрешено впускать больше пассажиров — до 50% от числа сидячих мест. Ранее такие же меры ввели в Польше — впускают людей в транспорт из расчета «один пассажир на два сидячих места».
Новые правила провоза пассажиров были установлены 25 марта на заседании правительства. Были внесены правки в более раннее постановление Кабмина о всеукраинском карантине. Текст постановления приводит Цензор.Нет. Остается в силе норма о провозе в транспорте исключительно пассажиров в масках и только на сидячих местах.
Напомним, в ряде крупных городов, например, в Киеве и Днепре в общественный транспорт пускают лишь работников критически важной инфраструктуры города. В некоторых областных центрах отменили льготный проезд, чтобы не допускать скопления в транспорте лиц пожилого возраста. Еще ряд городов полностью остановили работу транспорта.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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