Карантин в Одессе: таксисты мстят конкурентам, частники подняли цены

Украина

Ситуация с перевозками общественным пассажирским транспортом в Одессе остается напряженной. В среду, 25 марта, неразбериха вышла на «качественно новый уровень». Не говоря уже о давке, скандалах и даже рукоприкладстве.

Отныне для проезда требуются не только деньги для оплаты, не только постоянные проездные билеты в горэлектротранспорт (если есть в наличии), но и справка с места работы. О том, что ее предъявитель — «незаменимый кадр», без прибытия на место службы которого остановится «производственный процесс».

Если коротко — все отдано «на откуп» самим транспортникам и теперь главными стали водители и вагоновожатые. Именно им предоставили право решать, кого пускать в салоны троллейбусов, трамваев и маршруток, а кого — нет…

Горожане негодуют.

Тем временем в центре Одессы, перед зданием железнодорожного вокзала, таксисты организовали протестную акцию. Ее цель — устрашение тех, кто возит пассажиров по приложению «Тачку», а главное — по низким ценам.

«Протестующие» вызвали машину с помощью упомянутого приложения, указав путь следования (от ЖД-вокзала до жилмассива Котовского) и цену- 50 гривен. Прибывшую к вокзалу автомашину они заблокировали и спустили ей колеса. Вот каким образом «разбираются» с конкурентами.

Однако правоохранителей и другие контролирующие инстанции это мало волнует. А пока частные перевозчики, обезумевшие от счастья (для них карантин стал именно таким временем), «гилят» сногсшибательные цены за свои услуги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе ввели жесткий лимит на количество пассажиров в трамваях и троллейбусах.

Между тем 25 марта Кабмин пошел на некоторые послабления и увеличил допустимое количество пассажиров в общественном транспорте.

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