Техногенная катастрофа в ОРДЛО: на заводе в Харцызске произошла утечка 35 тонн серной кислоты

Происшествия

24 марта на сталепроволочно-канатном заводе «Силур» в оккупированном городе Харцызске на Донетчине произошла техногенная катастрофа — в заводской отстойник вылилось 35 тонн серной кислоты. Об этом сообщают канал «InFa ДНР» в Telegram. Автор сообщения отмечает, что оккупационные власти об аварии молчат.

«Угроза здоровью жителей города никого не волнует. До этого, сгорел цех цинкования. Десятки миллионов убытков. Остался один фундамент. Восстанавливать никто не собирается, вкладывать деньги тоже. Причину инцидента не назвали… Уволили снабженцев и замяли. Ролики Лавренова („Министр доходов и сборов ДНР“ Евгений Лавренов. — Авт.) про достижения закончились. Ситуация зашла далеко, отговорки закончились. Главная цель новых „собственников“ — успеть разграбить то, что еще осталось. Без оглядки на людей, люди — расходный материал для таких как Лавренов и его покровителей», — пишет автор.

Оценить ущерб, нанесенный экологии на оккупированной территории, куда нет доступа специалистам, разумеется, невозможно. Однако профессор Анатолий Авдеенко, заведующий кафедрой химии Донбасской машиностроительной академии (г. Краматорск на Донетчине), считает, что последствия такой аварии могут быть очень серьезными.

«Серная кислота, если ее не погасить каустиком или известью, никуда не уйдет. Она не испаряется. Она растворяется в воде. И этот раствор разъедает все, к чему прикасается. То есть, неизбежно попадая в почву, воды из отстойника вместе с грунтовыми водами, в конце концов, попадут в горизонты с питьевой водой. Это серьезно», — заявил профессор Авдеенко.

«К счастью, все шахты, которые расположены вблизи этого завода, уже закрыты. Однако, по горно-геологическим нарушениям — разломам в породах, вода с кислотой может попасть в выработки все еще функционирующих угледобывающих предприятий. И тогда быть беде», -поделился с «ФАКТАМИ» своим видением проблемы академик, доктор технических наук Борис Грядущий.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на ныне оккупированных территориях в промышленных могильниках и отстойниках затопленных шахт и остановивших производство заводов остаются десятки тысяч тонн ядовитых веществ.

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