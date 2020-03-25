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Украина

Плюс помещение для охраны: обнародована инструкция для врачей на случай госпитализации VIP-чиновников

19:59 25 марта 2020 217
депутаты
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В больницах Киева готовят особые условия для прибывающих VIP-пациентов. Кроме Александровской больницы, куда привозят депутатов с коронавирусом, улучшенные палаты поручено найти еще в 16 клиниках Киева.

Как выяснили журналисты Bihus.Info, заболевших VIPов будут размещать в комфортных залах (площадью не менее 13 квадратных метров) с помещением для охраны. Тут же в палате или рядом должна круглосуточно дежурить медсестра, а в опломбированном контейнере храниться резерв лекарств специально для высокопоставленного заболевшего. Окна в палате должны быть затемнены либо закрыты роллетами.

Также предусмотрено, что к VIPам должна выезжать усиленная бригада экстренной помощи: врач, два фельдшера и водитель. Причем от всех требуется не менее пяти лет опыта работы в службах экстренной помощи.

Инструкция о размещении высокопоставленных персон была утверждена приказом департамента здравоохранения Киева 25 марта.

Напомним, в Украине уже насчитывается более ста случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у ряда депутатов и членов их семей.

В сети обратили внимание, что из-за закрытия границ европейскими странами обитателям Конча Заспы и других элитных поселков под Киевом придется на себе испытать особенности отечественной системы здравоохранения.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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