- 21:12 "Боженька разума лишил": олимпийская чемпионка из России взорвала сеть заявлением о коронавирусе
- 21:05 Известный украинский спортсмен перенес три операции после страшного ДТП
- 21:04 На киевских Позняках 20-летний парень на БМВ крушил автомобили и деревья
- 20:56 Техногенная катастрофа в ОРДЛО: на заводе в Харцызске произошла утечка 35 тонн серной кислоты
- 20:44 России оказались не нужны: туристы из ОРДЛО не могут вернуться домой из-за границы
- 20:35 «Макс облизывался, когда на меня смотрел»: откровенные признания участницы «Холостяка-10»
- 20:26 Режим ЧС в Украине: ответы на пять главных вопросов
- 20:10 На Буковине подтверждены новые случаи COVID-19, в регионе уже 42 заболевших
- 20:04 Украина перейдет на летнее время: как быстрее к нему привыкнуть
- 19:59 Плюс помещение для охраны: обнародована инструкция для врачей на случай госпитализации VIP-чиновников
- 19:43 Заморозки и ветрено: синоптики рассказали о погоде в конце марта — начале апреля
- 19:06 Киевсовет провел заседание во дворе мэрии: что решили депутаты
России оказались не нужны: туристы из ОРДЛО не могут вернуться домой из-за границы
Жители оккупированного Донбасса, решившие в марте текущего года, погулять на курортах Турции, Таиланда и ОАЭ, оказались в беззвыходной ситуации. Курортники не могут ни сесть на обратный рейс, ни купить билеты на другую дату. Не могут они и остаться в заграничном отеле, так как исчерпали свои финансовые резервы.
Об ударе судьбы, неожиданно настигнувшем туристов из ОРДЛО, сообщил блогер Фашик Донецкий. Он обратил внимание, что путешественники отправились в вояж по украинскому загранпаспорту, но с территории России. Теперь вернуться в Россию они не могут из-за введенного в РФ карантина для иностранцев. Жителям оккупированных районов Донбасса было четко сказано, что в России их считают гражданами Украины со всеми вытекающими последствиями. «Мы вам ничем помочь не можем», — был ответ российского консула.
«В украинские дипломатические представительства эти „граждане Украины“ понятно, что не побежали, потому что через Украину им возвращаться нельзя, можно надолго остаться для душещипательных бесед с СБУ, — отмечает блогер. — Большинство из них или их родственников — это чиновники оккупационной администрации или представители т.н. „спецслужб ЛДНР“, а простыми словами, коллаборанты Кремля».
Напомним, жители оккупированных районов Донбасса, получившие российский документ в рамках путинской ускоренной паспортизации, обнаружили, что в России их паспорт не воспринимают как полноценное удостоверение личности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!