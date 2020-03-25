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Украина

России оказались не нужны: туристы из ОРДЛО не могут вернуться домой из-за границы

20:44 25 марта 2020 492
аэропорт
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Жители оккупированного Донбасса, решившие в марте текущего года, погулять на курортах Турции, Таиланда и ОАЭ, оказались в беззвыходной ситуации. Курортники не могут ни сесть на обратный рейс, ни купить билеты на другую дату. Не могут они и остаться в заграничном отеле, так как исчерпали свои финансовые резервы.

Об ударе судьбы, неожиданно настигнувшем туристов из ОРДЛО, сообщил блогер Фашик Донецкий. Он обратил внимание, что путешественники отправились в вояж по украинскому загранпаспорту, но с территории России. Теперь вернуться в Россию они не могут из-за введенного в РФ карантина для иностранцев. Жителям оккупированных районов Донбасса было четко сказано, что в России их считают гражданами Украины со всеми вытекающими последствиями. «Мы вам ничем помочь не можем», — был ответ российского консула.

«В украинские дипломатические представительства эти „граждане Украины“ понятно, что не побежали, потому что через Украину им возвращаться нельзя, можно надолго остаться для душещипательных бесед с СБУ, — отмечает блогер. — Большинство из них или их родственников — это чиновники оккупационной администрации или представители т.н. „спецслужб ЛДНР“, а простыми словами, коллаборанты Кремля».

Напомним, жители оккупированных районов Донбасса, получившие российский документ в рамках путинской ускоренной паспортизации, обнаружили, что в России их паспорт не воспринимают как полноценное удостоверение личности.

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России оказались не нужны: туристы из ОРДЛО не могут вернуться домой из-за границы

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