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Происшествия

На киевских Позняках 20-летний парень на БМВ крушил автомобили и деревья (фото)

21:04 25 марта 2020 141
Авто после аварии
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

25 марта на ул. Ахматовой в Дарницком районе Киева случилось масштабное ДТП, которое чудом обошлось без жертв.

Предварительно известно, что 20-летний парень на БМВ двигался в сторону ул. Драгоманова и потерял контроль над управлением машиной, повредив при этом две КИА и «Ситроен».

Затем, как рассказали очевидцы, неуправляемый «немец» чудом проскочил мимо прохожих и ларьков, снес небольшое дерево и через пару сотен метров остановился.

Мотивы поведения лихача, а также причину ДТП устанавливает полиция. Пострадавшие водители от госпитализации отказались. Окончательных подсчетов материального ущерба пока нет. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве возле станции метро «Левобережная» произошло смертельное ДТП с участием сразу шести автомобилей.

Фото автора

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Авто после аварии

На киевских Позняках 20-летний парень на БМВ крушил автомобили и деревья (фото)

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