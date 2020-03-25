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На киевских Позняках 20-летний парень на БМВ крушил автомобили и деревья (фото)
25 марта на ул. Ахматовой в Дарницком районе Киева случилось масштабное ДТП, которое чудом обошлось без жертв.
Предварительно известно, что 20-летний парень на БМВ двигался в сторону ул. Драгоманова и потерял контроль над управлением машиной, повредив при этом две КИА и «Ситроен».
Затем, как рассказали очевидцы, неуправляемый «немец» чудом проскочил мимо прохожих и ларьков, снес небольшое дерево и через пару сотен метров остановился.
Мотивы поведения лихача, а также причину ДТП устанавливает полиция. Пострадавшие водители от госпитализации отказались. Окончательных подсчетов материального ущерба пока нет. Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве возле станции метро «Левобережная» произошло смертельное ДТП с участием сразу шести автомобилей.
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