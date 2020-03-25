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"Боженька разума лишил": олимпийская чемпионка из России взорвала сеть заявлением о коронавирусе

21:12 25 марта 2020 112
хоркина
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Российская гимнастка, золотая медалистка Олимпийских Игр-2000 Светлана Хоркина отличилась крайне циничным заявлением о пандемии коронавируса. Олимпийская чемпионка считает, что коронавирус — «кара Божья» спортивному сообществу и миру в целом за отстранение России от ведущих международных соревнований.

Хоркина не скрывает злорадных ноток, комментируя вынужденный перенос Олимпиады с 2020 на 2021 год. Игры были отсрочены из-за пандемии коронавируса, но у россиянки на этот счет свое особое мнение.

Наказание российских спортсменов за использование допинга Хоркина называет «передергиванием», а смертельно опасное заболевание — возмездием.

«Нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог… Не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это (вирус) — Божье наказание», — заявила Хоркина.

В сети после слов Хоркиной усомнились в душевном здоровье бывшей спортсменки. «Боженька разума лишил», — это самое мягкое, что адресовалось когда-то успешной гимнастке.

Напомним, в России после бравады перед угрозой коронавируса наступила стадия принятия: власти были вынуждены признать, что риск реальный. После подтверждения 658 случаев заболевания в РФ объявлены коронавирусные каникулы.

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