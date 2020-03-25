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Коронавирус ремонту не помеха: на каких улицах Киева ограничат движение транспорта
На эстакаде с Днепровского спуска на Набережное шоссе (Печерский-Подольский район) специалисты «Киевавтодормост» приступают к ремонту деформационных швов. И во время работ с 28 марта до 27 апреля частично ограничат движение транспорта.
На несколько дней — с 08:00 26 марта до 21:00 28 марта — частично ограничат движение на улицах Блакитного и Лысогорской (Голосеевский район), об этом сообщает «Киевавтодор». На участках улиц Лысогорской (пересечение с проспектом Науки) и Блакитного (от проспекта Науки до улицы Добрый путь) будут обновлять покрытие (текущий ремонт большими картами).
Во время работ объехать часть улицы Блакитного можно будет через переулок Тихвинский.
С 15:00 до 18:00 28 марта на улице Крутогорной частично ограничат движение, чтобы обновить покрытие на участке между улицами Каменщиков и Колосковой (Соломенский район). Сначала проведут первый этап — фрезерование.
С 08:00 до 14:00 28 марта на улице Линейной (Соломенский район) также частично ограничат движение из-за среднего ремонта, который проведет «Киевавтодор». Чтобы меньше влиять на трафик, снимать старый асфальт начнут в субботу.
До 3 апреля проводятся средние ремонты на двух участках в центре Киева, где частично ограничено движение:
- на улице Паторжинского;
- и на улице Сретенской.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве мост Патона с 10 апреля частично перекроют, чтобы уменьшить нагрузки на конструкцию. Издание также информировало, что на мосту Патона сменили схему движения на время его обследования и подготовки к реконструкции.
Тем временем в городе до конца мая собираются закончить реконструкцию улицы Покровской, завершить работы на двух путепроводах на пересечении улиц Богатырской и Оболонского проспекта, пересечении улицы Богатырской с проспектом С. Бандеры.
Одну из центральных улиц Киева — Пушкинскую — перекрыли почти на три месяца. Примерно до 26 апреля частично ограничено движение по проспекту Степана Бандеры в направлении улицы Телиги.
Напомним, что до конца марта ограничено движение на улице Никольско-Ботанической, на проспекте Л. Гузара — до 5 апреля.
Тем временем в условиях предупреждения распространения коронавируса коммунальщики продолжают мыть дороги, остановки, путепроводы, мосты и подземные пешеходные переходы.
Фото из открытых источников
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