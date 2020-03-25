- 22:02 Состояние очень тяжелое: Льва Лещенко перевели в реанимацию
- 21:45 Российский военный самолет упал в Черное море вблизи Феодосии
- 21:45 В знаменитом киевском монастыре начали изготавливать антисептик для бедных
- 21:24 Коронавирус ремонту не помеха: на каких улицах Киева ограничат движение транспорта
- 21:12 "Боженька разума лишил": олимпийская чемпионка из России взорвала сеть заявлением о коронавирусе
- 21:05 Известный украинский спортсмен перенес три операции после страшного ДТП
- 21:04 На киевских Позняках 20-летний парень на БМВ крушил автомобили и деревья
- 20:56 Техногенная катастрофа в ОРДЛО: на заводе в Харцызске произошла утечка 35 тонн серной кислоты
- 20:44 России оказались не нужны: туристы из ОРДЛО не могут вернуться домой из-за границы
- 20:35 «Макс облизывался, когда на меня смотрел»: откровенные признания участницы «Холостяка-10»
- 20:26 Режим ЧС в Украине: ответы на пять главных вопросов
- 20:10 На Буковине подтверждены новые случаи COVID-19, в регионе уже 42 заболевших
Состояние очень тяжелое: Льва Лещенко перевели в реанимацию
Российского певца Льва Лещенко, которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, перевели в реанимацию.
Как пишет в своем Telegram-канале Ксения Собчак, певец в критическом состоянии.
«Лещенко в очень тяжелом состоянии. Говорила с общими друзьями-переведен в реанимацию», — подчеркивает она.
Некоторые СМИ сообщают, что у Лещенко подтвердили коронавирус, а перевод в реанимацию вызван тем, что певец начал задыхаться. Но его концертный директор уверяет, что все нормально.
«Это не значит, что ему стало хуже, просто реанимация — наиболее подходящее место для проведения процедуры, в которой он нуждался», — объяснил он кп.ру.
Напомним, что госпитализировали Лещенко вместе с его женой. Они вместе с музыкантами 11 марта вернулись домой после гастролей в Канаде и США. Супругов поместили в больницу в Коммунарке в Подмосковье.
Также напомним, что ранее госпитализировали украинскую актрису Иванну Сахно. После того, как у нее диагностировали коронавирус, актриса лечилась дома, но ей стало хуже.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...