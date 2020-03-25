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Шоу-бизнес

Состояние очень тяжелое: Льва Лещенко перевели в реанимацию

22:02 25 марта 2020 209
Лев Лещенко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российского певца Льва Лещенко, которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, перевели в реанимацию.

Как пишет в своем Telegram-канале Ксения Собчак, певец в критическом состоянии.

«Лещенко в очень тяжелом состоянии. Говорила с общими друзьями-переведен в реанимацию», — подчеркивает она.

Некоторые СМИ сообщают, что у Лещенко подтвердили коронавирус, а перевод в реанимацию вызван тем, что певец начал задыхаться. Но его концертный директор уверяет, что все нормально.

«Это не значит, что ему стало хуже, просто реанимация — наиболее подходящее место для проведения процедуры, в которой он нуждался», — объяснил он кп.ру.

Напомним, что госпитализировали Лещенко вместе с его женой. Они вместе с музыкантами 11 марта вернулись домой после гастролей в Канаде и США. Супругов поместили в больницу в Коммунарке в Подмосковье.

Также напомним, что ранее госпитализировали украинскую актрису Иванну Сахно. После того, как у нее диагностировали коронавирус, актриса лечилась дома, но ей стало хуже.

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