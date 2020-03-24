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Заболевшую коронавирусом украинскую звезду срочно забрали в больницу

16:25 24 марта 2020 1010
Иванна Сахно
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Успешная в Голливуде украинская актриса Иванна Сахно, заболевшая коронавирусом и лечившаяся сначала дома, срочно госпитализирована. Ее состояние ухудшилось, поэтому приняли решение поместить актрису в клинику под постоянное наблюдение медиков.

Об этом рассказала сама Иванна, опубликовав фото из больницы в Instagarm. Она заверила, что с ней все будет хорошо, о ней позаботились. Также актриса обратилась к подписчикам с просьбой соблюдать правила гигиены, часто мыть руки и находиться дома.

«Напоминаю, продолжайте быть дома и мыть руки. Эта штука неприятная и вы ее не хотите, как и те, кто вокруг вас. Я под контролем, обо мне позаботились», — написала Иванна.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что коронавирус продолжает косить мировых знаменитостей. О болезни сообщил испанский оперный певец Пласидо Доминго и голливудский актер корейского происхождения Дэниель Дэ Ким.

Ольга Куриленко, победившая вирус, восстанавливается дома и наслаждается общением с маленьким сыном.

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