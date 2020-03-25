В Киеве на период карантина запустили дополнительный транспорт

Украина

На период действия ограничительных мер перечень маршрутов наземного пассажирского столичного транспорта расширили.

Автобус № 99-Д теперь курсирует «Станция метро «Минская» — «Станция метро «Нивки», заезжая к Диагностическому центру. По сути, в этом маршруте соединены два — № 99 и № 32. По словам Александра Густелева, заместителя главы горгосадминистрации, новый маршрут поможет персоналу медицинских учреждений, в частности, Киевской городской клинической больницы № 8 и городского Диагностического центра, удобнее добираться к местам работы.



А с 26 марта начнет ходить троллейбус № 25 («Проспект Свободы» — «Станция метро «Почайна»), что улучшит транспортное сообщение жилмассива «Виноградарь».

Следует обратить внимание на то, что в период карантина пассажиров перевозят в наземном общественном транспорте исключительно при наличии спецбилетов, удостоверений личности и только в защитных масках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столице ввели обязательный «масочный режим» для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и общественном транспорте.

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