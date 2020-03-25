Умер режиссер и сценарист культовых ужастиков "Реаниматор" и "Дантист" (фото)

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Во вторник, 24 марта, в Лос-Анджелесе скончался известный американский режиссер и сценарист Стюарт Гордон. Он прославился работой над фильмами ужасов и снял несколько культовых картин, поставленных по произведениям писателя Говарда Лавкрафта. Гордону было 72 года. Причина смерти пока не называется.

Стюарт Гордон родился 11 августа 1947 года в Чикаго, штат Иллинойс. Окончил технический колледж, но мечтал о театре и кинематографе. Пошел на актерские курсы, по окончании которых основал свою театр — Screw Theater. Вскоре Гордон стал известен в США своими театральными экспериментами, однако широкую популярность ему в итоге принесло все же кино.

В 1985 году Стюарт вместе со своим другом Брайаном Юзной снял свой первый фильм. Гордон выступил как режиссер и сценарист, и Юзна как продюсер. Они сделали экранизацию книги Лавкрафта «Реаниматор». Фильм пользовался большим успехом и сразу приобрел статус культового. При бюджете всего 900 тысяч долларов, что даже по тем временам для Голливуда было сущими копейками, картина собрала в американском прокате 2 миллиона долларов.

Джеффри Комбс в фильме "Реаниматор"

Друзья не стали откладывать следующую работу в долгий ящик. Спустя всего год появилась еще одна экранизация Лавкрафта — «Извне». Интересно, что в обоих фильмах главную роль исполнил актер Джеффри Комбс. Однако в прокате картина провалилась. Затраты на съемки составили 4,5 миллиона долларов, а сборы — 1,3 миллиона долларов.

Тогда Гордон и Юзна решили снят фильм по оригинальному сценарию. В 1987 году вышел еще один их ужастик — «Куклы». Фильм в прокате окупился и даже принес небольшую прибыль, собрав 3,5 миллиона долларов.

Кадр из комедии "Дорогая, я уменьшил детей"

Стюарт и Брайан подумали о том, что стоит попробовать свои силы в другом жанре. Они написали сценарий, по которому была снята фантастическая комедия «Дорогая, я уменьшил детей». Успех был колоссальный! Бюджет фильма составил 18 миллионов долларов, а кассовые сборы — 222,7 миллиона долларов. Затем последовал сиквел — «Дорогая, я увеличил ребенка». Но его коммерческий успех оказался куда скромнее.

Гордон решил вернуться к ужастикам. Правда, сначала он снял фантастический боевик «Крепость» с Кристофером Ламбертом в главной роли. А потом написал сценарий к фильму, который тое стал культовым. Это был ужастик «Дантист» с Корбином Бернсеном в главной роли. Снял картину Юзна.

Последним фильмом в творческой биографии Гордона стал триллер «Засада» (2007 год), основанный на реальных событиях. Главные роли в картине сыграли Мина Сувари («Красота по-американски») и Стивен Ри («V- значит вендетта»). Картина вышла в прокат ограниченным количеством копий.

Стюарт Гордон был женат на актрисе Кэролин Перди. Она снималась почти во всех его картинах в небольших ролях. У него осталось три дочери.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного голливудского актера Стюарта Уитмана. Ему было 92 года.

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