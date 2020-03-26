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Карантин сближает: Вера Брежнева показала постельное фото с мужем
Популярная певица Вера Брежнева, которую недавно раскритиковали за гламурную маску, показала фото с мужем.
Видно, что карантин из-за коронавируса сблизил супругов. Они больше времени проводят вместе и, как видим, валяются в постели, делая селфи.
Ранее, как помним, Брежневой приходилось доказывать, что они с Константином Меладзе все еще вместе и не задумываются о разводе. Ей также приходилось смеяться над слухами об изменах мужа и его романе с Эрикой Герцег.
Сейчас же супруги, как и многие артисты, вынуждены сидеть дома и общаться. Вера, кстати, еще проводит тренировки онлайн и организовывает для своих поклонников встречи с интересными людьми в сети.
Напомним, ранее певица Настя Каменских показала, как проводит время на карантине.
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