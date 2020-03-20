Шоу-бизнес

Карантин не на пользу: Потап швырнул в Настю пультом (видео)

Украинская певица Настя Каменских (NK) показала, какие конфликты возникают у них с мужем во время карантина в Украине. Настя не только проводит тренировки онлайн, а и смотрит с Потапом фильмы, а выбрать их бывает очень сложно.

Так, Настя показала короткое видео, на котором Потап подбирает фильм, а она отказывается смотреть. После недолгого спора Потап бросает в молодую жену пультом.

Верим, что это шутка и влюбленные не ссорятся из-за таких пустяков.

Напомним, что из-за карантина в мире резко увеличилось количество разводов.

Также напомним, что «ФАКТЫ» спросили у семейного психолога, как сохранить отношения во время вынужденной самоизоляции. Если для вас это актуально, обязательно ознакомьтесь с советами специалиста.

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