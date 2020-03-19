"Разносчица заразы": Брежнева разозлила фанатов своей гламурной марлевой повязкой

Шоу-бизнес

Родившаяся в Украине российская певица Вера Брежнева тоже не смогла остаться в стороне от уже начинающей многих раздражать темы коронавируса.

Но, в отличие от семейства Галкина и Пугачевой, которые щедро делятся советами о том, как победить зловредный вирус, бывшая участница «ВИА Гры» сама попросила совета у подписчиков.

Так, на фото в социальной сети Вера предстала в спортивном образе, не позабыв и про пресловутую медицинскую маску.

Естественно, что супруга именитого продюсера остановила свой выбор на довольно стильном аксессуаре. А еще артистка пожаловалась, что подобная экипировка необходима ей для постоянных перелетов.

«Так я пролетала все свои 10 перелётов в марте. И антисептик. Теперь дома. Делитесь лайфхаками», — написала она.

«Вы дочку забрали с Италии?» — угадал, похоже, цель поездок певицы один из фанатов, приняв во внимание тот факт, что у Меладзе и Брежневой есть на Апеннинах собственный дом.

Певица не стала отрицать предположение, тем более, что была вынуждена «отбиваться» от нападок некоторых хейтеров.

«10 перелетов»? Простите, но мне кажется, что это безответственность!!! В мире объявлена пандемия, которая коснулась и нашей страны, а вы «все летаете»! Еще и маски «гламурные» в тон одежде готовите… простите, но я была более хорошего мнения о вас!"— возмутилась одна из пользовательниц.

«Нам, обычным людям даже простые маски не купить, не то что такие много разовые, вот оно, видное, явное разделение на бедных и богатых, кому-то доступно, кому-то нет», «Артисты потенциальные переносчики заразы! Перелеты, концерты, гастроли»,«О, Боже, знаменитости рекламируют маски… жесть! Дожили», — пишут другие, явно обиженные фанаты.

Их замечания, похоже, задели Брежневу, которая, в свою очередь, ответила недоброжелателям намеком о непредсказуемости коронавируса: «Читаю комментарии и удивляюсь насколько всё-таки далеко зашло это. А если вчитываться в статистику, то скорее всего в ближайшем бедующем у каждого из нас будет знакомый который через это пройдёт. Всем здоровья».

К счастью, большинство отзывов в Instagramбыли более дружелюбными: «Дорогая Вера! Пожелание только одно☝ берегите себя и родных, поддерживайте иммунитет: имбирь, мед, лимоны», «Самый обычный лайфхак- сидим дома) наслаждаемся семьей! Такого отпуска ещё ниразу в стране не было!», «Домашняя вишнёвая настоечка и никаких вирусов», «Ношу спирт с собой».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одна певица, Тина Кароль отреагирована на пандемию примерно так же, как Вера: она срочно вернула сына в Украину.

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