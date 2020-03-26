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Власти врут, жертв уже множество: в Москве рассказали о реальной ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом, который отправил в больницу народного артиста СССР и главного вора в законе, в реальности складывается намного хуже, чем это пытаются представить власти.
Об этом в своем Facebook написал известный российский политолог бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей.
«Мрачные и гневные письма о происходящем в России (Всего лишь два из множества)», — озаглавил он свой пост.
В нем Соловей приводит цитаты из получаемых писем, которые говорят сами за себя: «Среди ближайших родственников и друзей уже 7 госпитализаций (3 коллеги тещи, родители, бабушка подруги жены и сосед брата жены). Реальные истории через человека, 100% достоверные. Видимо, начинается».
«Ситуация близка к трагической. Только среди друзей и друзей друзей уже человек пять с короной лежат в разных городах. Власти врут. Карантин не вводят, что приводит к распространению вируса по экспоненте. Это высшее преступление против собственного народа, заслуживающее трибунала», — пишут корреспонденты известного историка.
Подписчики Валерия Соловья полностью поддерживают приведенные им факты, рассказывая о том, какая ситуация реально сложилась в стране.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент РФ Владимир Путин принял «хитрое» решение: вместо объявления в стране карантина он сделал следующую неделю нерабочей. Таким образом Кремль, очевидно, решил показать, что снова «всех переиграл», не допустив пандемию в свою страну. А также надеясь добиться снятия санкций с России на международном уровне — дескать, «у нас карантина нет, все хорошо, мы даже Италии помогаем». В итоге получилась очередная «потемкинская деревня».
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».