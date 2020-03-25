Мир

Путин на неделю отправил всю Россию на коронавирусные каникулы

Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в России. Ранее он запретил украинцам владеть землей в оккупированном РФ Крыму.

Как сообщают росСМИ, о введении выходной недели президент России заявил в обращении к нации. Такое решение связано с пандемией коронавируса. Путин призвал россиян сидеть дома, отметив, что ситуация, сложившаяся в других странах, может повториться также в РФ.

Кроме того, Путин призвал перенести на более позднюю дату голосование по правкам в Конституцию. Эти изменения позволят ему в 2024 году снова баллотироваться на пост президента России.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму обнаружились первые в мире люди, которые утверждают, что они «привитые от коронавируса».

Фото: tass.ru

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