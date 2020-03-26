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Летнее тепло перед новым похолоданием: синоптики сообщили о погоде в ближайшие дни
Погода в ближайшие дни в Украине будет солнечной, очень теплой, но сохранятся ночные заморозки. В Украинском гидрометцентре ожидают, что следующая волна похолодания придет 31 марта, а до этого времени можно наслаждаться теплом, установившимся благодаря антициклону «Юрген».
26 марта днем воздух прогреется до 9−14° тепла. Зима задержится в Карпатах, где ночью ожидается до 10 градусов мороза, а днем не более +5°. В южной части страны высока вероятность сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду.
27 марта станет еще теплее. На Закарпатье днем до +18 градусов, в остальных областях — до +15°. Осадков не ожидается.
В Украинском гидрометцентре считают, что новое похолодание в последние дни марта и начале апреля будет непродолжительным. Народные синоптики предупреждают, что с холодами придут небольшие дожди, и лишь с 5 апреля показатели температуры начнут расти. Об этом в статье «Заморозки и ветрено: синоптики рассказали о погоде в конце марта — начале апреля».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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