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Украина

Бойцов ООС начали проверять на коронавирус: что об этом известно (видео)

11:19 26 марта 2020 84
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Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В районе операции Объединенных сил военнослужащие получили возможность пройти тест на коронавирусную инфекцию. Системы тестирования привез на передовую благотворительный фонд «Повернись живим».

Бойцам привезли около 1000 тест-систем. В первую очередь проверят медиков, а также тех, чья должность подразумевает многочисленные контакты с другими людьми: командующий состав, начальников штабов, пресс-офицеров. Еще около сотни экспресс-тестов останутся как резерв для проверки заболевших военнослужащих.

Сбор образцов биоматериалов будет продолжаться в течение недели. Затем анализы отвезут в специальных контейнерах в лабораторию и там будет проведена диагностика по высокоточному ПЦР-методу.


Как объясняют в фонде, превентивное тестирование на коронавирус позволяет своевременно изолировать заразившихся бойцов в момент, когда симптомы болезни еще не проявились. Именно на этой стадии человек представляет наибольшую опасность для окружающих и является активным распространителем инфекции.

Напомним, в Украине подтверждены 156 случаев коронавирусной болезни. У ряда пациентов заражение показали экспресс-тесты, но для отражения в статистике необходим анализ в лаборатории методами ПЦР.

Фото Vitaliy Deynega/Facebook

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