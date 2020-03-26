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Бойцов ООС начали проверять на коронавирус: что об этом известно (видео)
В районе операции Объединенных сил военнослужащие получили возможность пройти тест на коронавирусную инфекцию. Системы тестирования привез на передовую благотворительный фонд «Повернись живим».
Бойцам привезли около 1000 тест-систем. В первую очередь проверят медиков, а также тех, чья должность подразумевает многочисленные контакты с другими людьми: командующий состав, начальников штабов, пресс-офицеров. Еще около сотни экспресс-тестов останутся как резерв для проверки заболевших военнослужащих.
Сбор образцов биоматериалов будет продолжаться в течение недели. Затем анализы отвезут в специальных контейнерах в лабораторию и там будет проведена диагностика по высокоточному ПЦР-методу.
Как объясняют в фонде, превентивное тестирование на коронавирус позволяет своевременно изолировать заразившихся бойцов в момент, когда симптомы болезни еще не проявились. Именно на этой стадии человек представляет наибольшую опасность для окружающих и является активным распространителем инфекции.
Напомним, в Украине подтверждены 156 случаев коронавирусной болезни. У ряда пациентов заражение показали экспресс-тесты, но для отражения в статистике необходим анализ в лаборатории методами ПЦР.
Фото Vitaliy Deynega/Facebook
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