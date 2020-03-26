27.80 / 28.41 29.82 / 30.73
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Зажигательные танцы Монатика с детьми умилили сеть (видео)

11:39 26 марта 2020 91
Монатик
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик (MONATIK), который недавно презентовал новый клип, показал, как развлекает детей на карантине.

«Который вечер мы танцуем», — поделился певец. «Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню», — добавил он.

Танцы Дмитрия и малышей умилили поклонников артиста.
Монатик

Монатик

«Аааааа, какие они милые, самые лучшие», «Мимимишные такие», «Чудесные Монатики», «Отличное занятие на карантин», - пишут комментаторы.

Отметим, что дети не только танцуют, а и смотрят фильмы, которые им подбирают родители. Так, ранее жена артиста опубликовала видео, на котором сыновья смотрят мюзикл.

«Мы с Димой обожаем мьюзиклы и детям ненавязчиво прививаем любовь к этому восхитительному искусству», - объяснила она.

Напомним, ранее Монатик снялся в социальном ролике и призвал соотечественников заботиться о своих семьях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП на Одесской трассе

Смертельное ДТП под Киевом: фура протаранила два автобуса, погибли люди

Коронавирус

«Едва не отдал концы»: украинский дипломат вылечился от коронавируса

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

италия коронавирус

Одни ограничения не спасут: ВОЗ назвала эффективные шаги для борьбы с коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер