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Зажигательные танцы Монатика с детьми умилили сеть (видео)
Популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик (MONATIK), который недавно презентовал новый клип, показал, как развлекает детей на карантине.
«Который вечер мы танцуем», — поделился певец. «Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню», — добавил он.
Танцы Дмитрия и малышей умилили поклонников артиста.
«Аааааа, какие они милые, самые лучшие», «Мимимишные такие», «Чудесные Монатики», «Отличное занятие на карантин», - пишут комментаторы.
Отметим, что дети не только танцуют, а и смотрят фильмы, которые им подбирают родители. Так, ранее жена артиста опубликовала видео, на котором сыновья смотрят мюзикл.
«Мы с Димой обожаем мьюзиклы и детям ненавязчиво прививаем любовь к этому восхитительному искусству», - объяснила она.
Напомним, ранее Монатик снялся в социальном ролике и призвал соотечественников заботиться о своих семьях.
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