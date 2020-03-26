Зажигательные танцы Монатика с детьми умилили сеть (видео)

Шоу-бизнес

Популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик (MONATIK), который недавно презентовал новый клип, показал, как развлекает детей на карантине.

«Который вечер мы танцуем», — поделился певец. «Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню», — добавил он.

Танцы Дмитрия и малышей умилили поклонников артиста.



«Аааааа, какие они милые, самые лучшие», «Мимимишные такие», «Чудесные Монатики», «Отличное занятие на карантин», - пишут комментаторы.

Отметим, что дети не только танцуют, а и смотрят фильмы, которые им подбирают родители. Так, ранее жена артиста опубликовала видео, на котором сыновья смотрят мюзикл.

«Мы с Димой обожаем мьюзиклы и детям ненавязчиво прививаем любовь к этому восхитительному искусству», - объяснила она.

Напомним, ранее Монатик снялся в социальном ролике и призвал соотечественников заботиться о своих семьях.

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