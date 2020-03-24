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«Папочки призывают»: звезды шоу-бизнеса выступили с «карантинным» обращением к поклонникам (видео)
Украинские звездные отцы семейств призвали соотечественников позаботиться о своих родных во время карантина.
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Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Алексей Потапенко (Потап), MONATIK, Олег Скрипка и Анатолий Анатолич вместе с МОЗ записали видео, в котором попросили других отцов мыть руки, объяснить детям, как защититься от коронавируса. Они также попросили мужчин помогать женам, позаботиться о родителях, делать уроки с детьми.
«Станьте примером для своей семьи во время вспышки коронавирусной инфекции, соблюдайте санитарно-гигиенические нормы, заботьтесь о своих близких и будьте ответственными. Оставайтесь дома и будьте здоровы», — говорят звезды.
Напомним, что ранее известные украинки призвали родителей быть примером для детей.
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