"Сильно красиво": MONATIK впечатлил новым клипом (видео)

Шоу-бизнес

Популярный артист MONATIK, побывавший на церемонии награждения премии British Awards-2020 в Лондоне, порадовал поклонников новым клипом «Сильно». Это чувственная история о любви, снятая в центре Киева.

Монатик говорит, что его клип о любви, испытать которую желает всем своим поклонникам.

«Когда сильно любишь, иногда кажется, что попал в самый красивый сон, настолько легкий, что перед тем, как в него попасть не приходится применять давно не работающие приемы на подобии подсчета овец… На это просто нет времени… Оно охотно исчезает или останавливается… Времени нет… Либо его становится так много, что оно теряет значимость и забываешь о его существовании», — прокомментировал новую работу Монатик.

Главной героиней стала известная модель Анна Шуть. По сюжету она погружается в необыкновенный сон. Ради эффектной картинки девушке пришлось «летать» с высоты 30 метров. Анна перед съемками проходила специальную подготовку с акробатами.

«Было захватывающе сложно, но в этом и вся прелесть. Проходила специальную подготовку с акробатами, отрабатывали каждое движение с точки зрения техники безопасности, ну и конечно же, красоты», — рассказала Анна Шуть.

Ранее свой новый клип «Арестован» представила певица Алина Гросу.

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