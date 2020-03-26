Курсы доллара и евро опять ползут вверх: что будет к концу недели

Деньги

Если в начале недели курсы доллара и евро заметно росли, то в среду, 25 марта, наметилась тенденция к стабилизации курса национальной валюты и она даже слегка подорожала. Однако в четверг стоимость иностранных валют вновь пошла вверх. Со среды американская валюта подорожала на 19 копеек, а европейская — на 16 копеек. Так, 26 марта НБУ установил официальные курсы на уровне 27,96 грн за доллар и 30,27 грн за евро. На наличном рынке иностранная валюта также укрепилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,76 грн, купить — по 28,31 грн; евро — сдать по 29,71 грн, купить — по 30,57 грн. Кстати, похоже, проблема нехватки валюты в обменных пунктах таки будет решена.

Партия долларовых банкнот должна вскоре поступить в Украину

Как сообщается на странице НБУ в Facebook, партия долларовых банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего регулятор проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную. Также НБУ выразил надежду на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и заключение новой программы финансирования, которая станет сигналом продолжения реформ в Украине. Кроме того, в НБУ отметили, что с 24 марта регулятор впервые за последние несколько недель не проводит интервенции по продаже валюты на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

«Курс гривни находится вблизи отметки 28 гривен за доллар после того, что Нацбанк Украины впервые за несколько недель не продавал валюту для поддержания курса, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — За прошедшие две недели он реализовал для этих целей около 2 млрд долларов. Также накануне Минфин сумел привлечь на рынке 0,9 млрд долларов по валютным облигациям внутреннего государственного займа. Очевидно, что привлеченные средства будут направлены на финансирование долга и бюджета, пока продолжаются переговоры с МВФ.

Вместе с тем финансовый регулятор заявил, что в ближайшие дни украинские банки смогут пополнить свои кассы наличными долларами, так как Нацбанк фиксирует признаки недостатка наличной валюты в банках из-за повышенного спроса. Это также отражается на курсе.

Вероятно, пока гривня продолжит находиться вблизи отметки 28 гривен за доллар с повышенной амплитудой колебаний, реагируя на новости о действиях властей и регулятора, а также о переговорах с МВФ. Иностранные инвесторы же займут нейтральную позицию, пока на мировых фондовых рынках формируется сильнейшее с 1933 года снижение котировок", — утверждает Шевчишин.

Положительную динамику курса национальной валюты отмечают и другие эксперты.

«Снижение курса продажи доллара свидетельствует об ослаблении ажиотажа на валютном рынке и уменьшении дефицита наличной валюты, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Одновременно с сокращением разницы между курсами покупки и продажи за неделю это может свидетельствовать о том, что нынешняя волна падения гривни к доллару близка к своему завершению. Этому будет способствовать и уменьшение индекса доллара с начала недели после того, как он достиг максимального значения с конца 2002 года.

Но все же в течение ближайшей недели мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1−28,2 грн, а наличный доллар в банках — около 27,8−28,3 грн", — прогнозирует Иосуб.

«За последний месяц гривня показала себя как достаточно прочная валюта»

Эксперты также отмечают, что по сравнению с валютами других стран украинская гривня пока держится довольно уверенно.

«Я бы не стал паниковать по поводу курса гривни, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — За последний месяц гривня показала себя как достаточно прочная валюта. Ведь все познается в сравнении. Судите сами: на фоне смены правительства, введения карантина в стране, обвала на финансовых рынках мира снижение гривни носило умеренный характер и в корне отличалось по своим масштабам от прошлых падений — в 2014-м или в 2008 году.

И причина такого развития событий достаточна проста. Гривни мало. У людей, компаний и банков не так много свободной гривни на руках. Страна после прошлого кризиса еще не успела накопить «жирок», который можно было бы продать. Плюс к этому стоит учесть, что значительная доля из нормы накоплений украинцев и ранее хранились в иностранной валюте, а не в гривне. И продавать просто банально нечего — «пепел не горит».

Что касается будущих перспектив курса национальной валюты, то в этом вопросе все зависит от руководства страны и его действий по двум вопросам. Первый — это, естественно, то, какие будут действия по борьбе с пандемией и насколько они будут успешны. И второй — это давно уже наболевшая тема об МВФ. И в этом вопросе всё может случиться, как в поговорке «не было бы счастья, да несчастье помогло». Ведь без «кризиса» и пандемии у руководства страны могла бы сохраняться надежда на то, что можно обойтись без МВФ, но сейчас такой надежды просто нет, а потому Украина не имеет другого выбора, кроме как выполнять условия МВФ. И процесс уже начался: за последние две недели прогресс в принятии так называемого антиколомойского закона уже превышает все действия властей страны за период с завершения выборов в Верховную Раду.



Что касается карантина, то тут всё не так однозначно. Ведь в какой-то момент люди ввиду отсутствия доходов начнут продавать больше валюты из своих резервов, чтобы потратить ее на текущие нужды.

Что же касается экономики, то платежный баланс страны может даже временно улучшиться из-за более сильного сокращения импорта по сравнению с экспортом. И если сотрудничество с МВФ будет, то гривня даже в условиях кризиса сможет расти в цене", — считает Федоров.

Стоит отметить, что, по мнению генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхеля Гурриа, убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter