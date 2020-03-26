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Одни ограничения не спасут: ВОЗ назвала эффективные шаги для борьбы с коронавирусом
Для того чтобы победить коронавирус, одного только жесткого карантина недостаточно. Мало запереть людей дома, необходимы еще шесть важных шагов, пока открыто «окно возможностей». Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
«Многие страны ввели беспрецедентные меры: закрыли школы и предприятия, отменили спортивные соревнования… Попросить людей оставаться дома и заблокировать перемещение населения — это означает выиграть время и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Но сами по себе эти меры не погасят эпидемии», — предупреждает глава ВОЗ.
Гебрейесус предлагает план из шести шагов, который нужно выполнить во время жесткого карантина. Странам, где до сих пор выявлено небольшое количество случаев заболевания, этот план поможет в принципе избежать карантинных ограничений. Пока еще есть время, ВОЗ рекомендует:
- Подготовить больницы, организовать обучение для медицинского персонала, расширить число вовлеченных в систему здравоохранения.
- Ввести систему выявления лиц с подозрительными симптомами.
- Расширить доступность тестов на коронавирус.
- Определить места, куда будут изолироваться люди с симптомами коронавируса, и больницы, где будет проводиться лечение.
- Ввести механизм отслеживания лиц, контактировавших с заболевшим.
- Переориентировать все органы власти на борьбу с COVID-19.
Напомним, от пандемии коронавируса во всем мире умерли более 22 тысяч человек. При этом остаются более 150 стран, где число заболевших сравнительно невысоко (до сотни случаев). В Украине официально подтверждены 156 заражений коронавирусом. Лидируют Черновицкая область и Киев.
Фото un.org
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