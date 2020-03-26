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Участница «Зважених та щасливих» сделала пластическую операцию (фото, видео)

12:21 26 марта 2020 652
Марта Марнауз
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Участница двух сезонов проекта «Зважені та щасливі» Марта Марнауз (Карпенко), за историей любви которой следила вся страна, решилась на пластическую операцию.

Марта, которой дважды удалось похудеть, долго страдала из-за того, что не может подтянуть кожу.

Марта Марнауз

«Я 2 года боролась с „лишней“ кожей из прошлой жизни, делала всё что могла: спорт, питание, витамины, массажи… Это подтянуло кожу, я не буду спорить, но, к сожалению, не так, как хотелось», — пожаловалась она.

Поэтому женщина отправилась в Турцию, где ей помогли решить проблему. Но Марта отмечает, что операция сложная, если можно обойтись без нее, лучше не рисковать.

«Операция была длительной — 8 часов под общим наркозом! Мне удаляли кожу на руках, спине, животе, подтянули бедра, а это 4,5 кг кожи! Потом переливание крови, потому что сначала все швы очень кровили. Когда отошла от наркоза, была похожа на воздушный шар. Я отекла в три раза», — говорит она.

С Мартой в Турцию отправился и ее муж Андрей. Он решил поддержать жену и помочь ей.

А через девять месяцев будет второй этап операции. Марта надеется, что он будет более легким.

Напомним, ранее о пластических операциях рассказала победительница четвертого сезона Юля Науменко.

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