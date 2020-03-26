Участница «Зважених та щасливих» сделала пластическую операцию (фото, видео)

Шоу-бизнес

Участница двух сезонов проекта «Зважені та щасливі» Марта Марнауз (Карпенко), за историей любви которой следила вся страна, решилась на пластическую операцию.

Марта, которой дважды удалось похудеть, долго страдала из-за того, что не может подтянуть кожу.

«Я 2 года боролась с „лишней“ кожей из прошлой жизни, делала всё что могла: спорт, питание, витамины, массажи… Это подтянуло кожу, я не буду спорить, но, к сожалению, не так, как хотелось», — пожаловалась она.

Поэтому женщина отправилась в Турцию, где ей помогли решить проблему. Но Марта отмечает, что операция сложная, если можно обойтись без нее, лучше не рисковать.

«Операция была длительной — 8 часов под общим наркозом! Мне удаляли кожу на руках, спине, животе, подтянули бедра, а это 4,5 кг кожи! Потом переливание крови, потому что сначала все швы очень кровили. Когда отошла от наркоза, была похожа на воздушный шар. Я отекла в три раза», — говорит она.

С Мартой в Турцию отправился и ее муж Андрей. Он решил поддержать жену и помочь ей.

А через девять месяцев будет второй этап операции. Марта надеется, что он будет более легким.

Напомним, ранее о пластических операциях рассказала победительница четвертого сезона Юля Науменко.

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