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Владимир Дубинский прокомментировал ситуацию с чемпионатом Украины по баскетболу
В связи с пандемией коронавируса, которая охватила весь мир, почти все мероприятия, турниры переносятся на неопределенный срок.
С 13 марта по решению национальной федерации в Украине были досрочно завершены соревнования баскетбольной Суперлиге. Тройка лидеров на момент вступления документа в силу выглядела следующим образом: «Днепр», «Киев-Баскет», «Прометей» (Каменское).
Непростое решение Федерации баскетбола Украины прокомментировал президент «Прометея» Владимир Дубинский.
«Мы приняли решение о переносе чемпионата на неопределенный срок. В нашей команде трое легионеров, у которых есть допуск на территорию Украины, рабочие визы. Нам нужно понимать, как вести свою работу, начиная с финансирования и заканчивая благоустройством. Если карантин в стране будет продлен, то чемпионат будет, скорее всего, отменен. Окончательное решение о судьбе чемпионата будет принято 3 апреля», — сказал президент «Прометея».
Комментируя выступление команды «Прометей» в этом сезоне Суперлиги, Владимир Дубинский отметил, что команда прекрасно отыграла чемпионат, и поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Это был первый год в Суперлиге. Это была великолепнейшая игра. Мы при этом радовались, расстраивались — какие-то игры удавались, какие-то нет. Была проделана громаднейшая работа, которая и позволила занять столь высокое место „Прометею“ в регулярном чемпионате», — отметил Дубинский.
Также президент «Прометея» отметил, что все члены команды здоровы, и призвал всех соблюдать меры предосторожности в это непростое время.
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